Oto dlaczego Barcelona potrzebuje Romeu. Hiszpan będzie miał jedną misję

FC Barcelona ogłosiła w środę pozyskanie Oriola Romeu z Girony. Na pierwszy rzut oka transfer 31-letniego pomocnika nie pasuje do mistrzowskich aspiracji odradzającej się „Dumy Katalonii”. Pomocnik ma jednak w sobie cechy, które przypadły do gusty nie tylko włodarzom klubu, ale również samemu trenerowi Xaviemu Hernandezowi. Bardzo prawdopodobne jest też to, że Romeu szybko zostanie doceniony przez kolegów z drużyny.