Jaki skład wystawi Hansi Flick? "As" i "Sport" są zgodne co do dziewięciu nazwisk - Inakiego Peni, Julesa Kounde, Pau Cubarsiego, Inigo Martineza, Alejandro Balde, Gaviego, Pedriego, Raphinhi, Fermina Lopeza i Roberta Lewandowskiego. Nie ma jakichkolwiek podstaw, by uważać, że niemiecki szkoleniowiec zaskoczy i nagle postawi na Wojciecha Szczęsnego. Pena póki co nie popełnia dużych błędów, a ponadto dobrze wciela się w rolę katalońskiego odpowiednika Manuela Neuera, odważnie wybiegając na przedpole, asekurując wysoko ustawioną linię obrony i przerywając kontrataki.