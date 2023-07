Oto chytry plan Xaviego. Dzięki temu "Barca" może wygrać Ligę Mistrzów

By marzenia stały się bliższe realizacji, drużyna potrzebuje wzmocnień kadrowych . Wiadomo, że tego lata do "Blaugrany" dołączy najprawdopodobniej jeszcze trzech zawodników - defensor i dwóch pomocników. Jak informuje "Mundo Deportivo", jednym z nich ma być Bernardo Silva .

Bernardo Silva w Barcelonie? Xavi planował taki manewr już przed rokiem

"W klubie wiedzą, że to skomplikowane, ale Xavi chce go i wierzy, że z nim jego drużyna byłaby wyraźnym kandydatem do wygrania Ligi Mistrzów ze względu na jego technikę, ostatnie podanie i wejście" - czytamy w hiszpańskim dzienniku.