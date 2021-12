Mecz Bilbao - Real w ramach 21. kolejki La Liga rozpocznie się w środę 22 grudnia o godzinie 21.30. Gdzie oglądać Bilbao - Real? Transmisja tv meczu Bilbao - Real w Eleven Sports 1, transmisja online w Polsat Box Go i elevensports.pl.

Athletic Bilbao - Real Madryt. Wyniki i sytuacja w tabeli La Liga

Real i Athletic Bilbao spotkały się w lidze niedawno, bo na początku grudnia - w ramach zaległego meczu 9. kolejki La Liga. Jedynego gola meczu zdobył dla Realu niezawodny Karim Benzema. Podopieczni Carlo Ancelottiego mogą jednak mówić o pewnej dozie szczęścia, że udało im się wygrać tamten mecz 1-0.



Athletic Bilbao w tabeli La Liga zajmuje 10. miejsce, do tej pory drużyna z Kraju Basków zdobyła 24 punkty. Po tamtej porażce z Realem, Athletic raz wygrał, raz przegrał i raz zremisował. Bilbao może być dla Królewskich trudnym terenem do zdobycia. Mecz Bilbao - Real gospodarze rozpoczną podbudowani ostatnią wygraną ze znacznie wyżej notowanym Betisem.

Athletic Bilbao - ostatnie wyniki w La Liga

Real zaliczył wpadkę w ostatniej kolejce w spotkaniu z Cadiz CF, dlatego można się spodziewać, że mecz w Bilbao będzie próbą odpracowania straconych punktów. Real w tabeli La Liga jest liderem, na koncie ma 43 punkty. Przewaga nad drugą Sevillą nie jest jednak wielka. Real gra w Bilbao dzień po zakończonym remisem spotkaniu Sevilli z Barceloną. Brak zwycięstwa wicelidera z Sewilli sprawia, że Real jako lider może zwiększyć przewagę.



Real w Bilbao nie będzie mógł skorzystać z aż siedmiu piłkarzy zakażonych koronawirusem. Już wcześniej było wiadomo, że pozytywny test mają Andrij Łunin, Marcelo, Gareth Bale, Rodrygo i Marco Asensio, a we wtorek dołączyli do nich Isco i David Alaba. Dodatkowo, do gry po zakażeniu koronawirusem, wciąż nie wrócił Luka Modrić.

Poza tym, dla Realu w Bilbao nie zagrają też na pewno kontuzjowani Dani Carvajal i Dani Ceballos oraz pauzujący za kartki Casemiro.

Carlo Ancelotti może liczyć na Karima Benzemę, Viniciusa czy Edena Hazarda. Belg w meczu z Cadiz CF rozegrał pełne 90 minut pierwszy raz od... listopada 2019 roku! Trenera Realu go chwalił, więc możemy spodziewać się, że Hazard pojawi się od pierwszej minuty także w starciu Bilbao - Real.

Ostatnie wyniki Realu w La Liga

Bilbao - Real. Kiedy i o której mecz La Liga?

Mecz Bilbao - Real rozpocznie się w środę godzinie 21.30 na Estadio San Mamés w Bilbao.

Bilbao - Real. Gdzie oglądać transmisję tv?

Mecz Bilbao - Real będzie można obejrzeć w tv - transmisja w Eleven Sports 1.

Mecz Bilbao - Real. Transmisja online live stream

Bilbao - Real online live stream na platformie Polsat Box GoBox Go i na elevensports.pl.

