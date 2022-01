Mecz Mallorca - Barcelona będzie dla obu zespołów powrotem do gry po blisko dwutygodniowej przerwie. Mallorca postara się wyrwać punkty przetrzebionej kontuzjami Barcelonie. Która drużyna lepiej rozpocznie 2022 rok w lidze hiszpańskiej? Starcie Mallorca - Barcelona w niedzielę 2 stycznia o godzinie 21.00.



Mallorca - Barcelona. Wyniki i sytuacja w tabeli La Liga

Mecz Mallorca - Barcelona to dla gospodarzy szansa na zwycięstwo u siebie z Dumą Katalonii po ponad dwunastu latach oczekiwania. Tym razem okazja będzie wielka, bowiem Barcelona zmaga się z plagą zachorowań na covid oraz kontuzjami i wielu jej podstawowych zawodników nie zagra. Mallorca w końcówce 2021 roku grała mocno w kratkę, a w poprzedniej kolejce przegrała na wyjeździe z Granadą 1-4. Mallorca przed spotkaniem z Barceloną zajmuje w tabeli LaLiga piętnastą pozycję z dorobkiem 20 punktów. W tym sezonie Mallorca przegrała na własnym obiekcie tylko jedno spotkanie z dziewięciu rozegranych meczów ligi hiszpańskiej, zdobywając łącznie 12 "oczek".

Mallorca - ostatnie wyniki w La Liga

Granada - Mallorca 4-1

Mallorca - Celta Vigo 0-0

Atletico - Mallorca 1-2

Mecz z Mallorcą to dla Barcelony poważny test, gdyż będzie musiała sobie radzić bez wielu czołowych piłkarzy, m.in. chorych na covid Jordiego Alby oraz Gaviego, kontuzjowanych Memphisa Depaya czy Sergiego Roberto oraz pauzującego za kartki Sergio Busquetsa. Z Mallorcą nie zagra co najmniej 10 piłkarzy Barcelony. Barcelona poinformowała w ostatnim czasie o transferze Ferrana Torresa z Manchesteru City, ale Hiszpan nie będzie mógł zostać jeszcze zgłoszony do meczu z Mallorcą. Barcelona w lidze hiszpańskiej po osiemnastu rozegranych meczach plasuje się na siódmej pozycji w tabeli z 28 punktami na koncie.

Barcelona - ostatnie wyniki w LaLiga

Sevilla - Barcelona 1-1

Barcelona - Elche 3-2

Ossasuna - Barcelona 2-2

Mallorca - Barcelona. Kiedy i o której mecz LaLiga?

Mecz Mallorca - Barcelona rozpocznie się w niedzielę 2 stycznia o godzinie 21.00.

Mallorca - Barcelona. Gdzie oglądać transmisję tv?

Wtorkowy mecz Mallorca - Barcelona będzie można obejrzeć w tv na kanale Canal+Sport 2.

Mecz Mallorca - Barcelona. Transmisja online live stream

Mecz Mallorca - Barcelona live dostępny będzie w Internecie na platformie Canal+Sport.

Mallorca - Barcelona - wynik "na żywo" można śledzić na sport.interia.pl.



