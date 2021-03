Osasuna Pampeluna uległa Barcelonie 0-2 w meczu 26. kolejce Primera Division. Bramki dla zwycięzców zdobyli Jordi Alba oraz rezerwowy Ilaix Moriba. "Duma Katalonii" umocniła się na pozycji wicelidera i wciąż walczy o tytuł mistrza Hiszpanii.

26. kolejka Hiszpania - Primera División

2021-03-06 21:00 | Stadion: Estadio El Sadar | Arbiter: Guillermo Cuadra Fernández CA Osasuna FC Barcelona 0 2 DO PRZERWY 0-1 Jordi Alba 30' Ilaix Kourouma 83'

Nie byłoby triumfu Barcelony, gdyby nie znakomita ostawa w jej bramce Marca-Andre ter Stegena. Niemiecki golkiper po raz pierwszy uratował swój zespół przed utratą gola jeszcze przed upływem kwadransa. Popisał się fenomenalna paradą, gdy sprzed pola karnego uderzał Kike Barja, a piłka szybowała wprost w okienko.





Messi raz i... Messi dwa

Po półgodzinie gry było już 0-1. Kapitalnym podaniem z głębi pola popisał się Lionel Messi, idealnie obsługując wychodzącego na czystą pozycję Jordiego Albę. Ten przymierzył spod bocznej linii pola bramkowego i wpakował piłkę pod poprzeczkę.



Ledwie cztery minuty później mogło paść wyrównanie. W identycznym miejscu, co Alba kilka chwil wcześniej, znalazł się z piłką Ruben Garcia. Huknął potężnie, ale na jego drodze stanął świetnie interweniujący ter Stegen.



W 83. minucie wynik spotkania ustalił wprowadzony z ławki Ilaix Moriba, precyzyjnym strzałem z linii pola karnego umieszczając futbolówkę tuż przy słupku. Również i tym razem w rolę asystenta wcielił się Messi.



Dla Barcelony to czwarta z rzędu wygrana bez straconego gola. Na tę serię składają się trzy zwycięstwa w lidze oraz zakończony triumfem rewanżowy półfinał w Pucharze Króla (3-0 z Sevillą po dogrywce). W tabeli podopieczni Ronalda Koemana zajmują drugie miejsce ze stratą dwóch punków do Atletico Madryt. Lider ma jednak dwa zaległe spotkania do rozegrania.



Osasuna Pampeluna - FC Barcelona 0-2 (0-1)

Bramki: 0-1 Alba (30.), 0-2 Moriba (83.)



0 2 CA Osasuna FC Barcelona ter Stegen Mingueza Umtiti Lenglet Dest de Jong Pedri Alba Busquets Messi Griezmann Herrera Vidal Aridane García Sánchez Torres Torró García Moncayola Calleri Barja SKŁADY CA Osasuna FC Barcelona Sergio Herrera Pirón Marc-André ter Stegen Ignacio Vidal Miralles Óscar Mingueza García Aridane Hernández Umpiérrez 26′ 26′ 46′ 46′ Samuel Umtiti David García Zubiría Clément Nicolas Laurent Lenglet Manuel Sánchez De La Peña Sergiño Gianni Dest 84′ 84′ Roberto Torres Morales Frenkie de Jong 84′ 84′ Lucas Torró Marset 87′ 87′ Pedro González López 70′ 70′ Rubén García Santos 30′ 30′ 87′ 87′ Jordi Alba Jon Moncayola Tollar 67′ 67′ Sergio Busquets 71′ 71′ Jonathan Calleri Lionel Messi 62′ 62′ Enrique Barja Afonso 67′ 67′ Antoine Griezmann REZERWOWI Iván Martínez Marqués Norberto Murara Neto Juan Manuel Pérez Ruiz Ignacio Peña Sotorres Álvaro Juan Cruz Armada 87′ 87′ 88′ 88′ Héctor Junior Firpo Adames Unai García Lugea Matheus Fernandes Siqueira Jonás Ramalho Chimeno 67′ 67′ 83′ 83′ Moriba Kourouma Kourouma 84′ 84′ Oier Sanjurjo Mate Miralem Pjanić Darko Brašanac 87′ 87′ Ricard Puig Martí Javier Martínez Calvo 67′ 67′ Martin Braithwaite Christensen 70′ 70′ Lopez Alvarez Adrian 46′ 46′ Ousmane Dembélé 71′ 71′ Ante Budimir Francisco António Machado Mota Castro Trincão 84′ 84′ Enric Gallego Puigsech 62′ 62′ Jonathan Rodríguez Menéndez

STATYSTYKI CA Osasuna FC Barcelona 0 2 Posiadanie piłki 37% 63% Strzały 7 10 Strzały na bramkę 3 8 Rzuty rożne 3 4 Faule 4 12

