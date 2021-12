Po bolesnej porażce FC Barcelony z Bayernem (0-3), trener Xavi Hernandez stwierdził, że moment odpadnięcia z Ligi Mistrzów będzie początkiem nowego etapu w dziejach klubu. Czy mecz z Osasuną będzie początkiem nowej ery?

La Liga: Mecz Osasuna - Barcelona. Walka sąsiadów w tabeli

FC Barcelona do Pampeluny jedzie w fatalnych nastrojach. Dotkliwa porażka z drużyną Roberta Lewandowskiego sprawiła, że FC Barcelona po raz pierwszy w historii zagra w Lidze Europy. Kryzys "Blaugrany" trwa, a terminarz La Liga jest nieubłagany. W niedzielę o godz. 16.15 na stadionie Estadio El Sadar Barcelona zagra z Osasuną.

Zapominając o Lidze Mistrzów i skupiając się na tabeli La Liga, widać jak nieduża różnica punktowa dzieli oba kluby. Barcelona w tabeli jest siódma i ma na koncie 23 punkty. Katalończycy w niedzielę będą liczyć na Memphisa Depay’a, który w tabeli strzelców ligi hiszpańskiej ma 8 bramek.

Gospodarz spotkania, Osasuna, liczy na przełamanie i zwycięstwo po długiej serii bez zwycięstwa. Piłkarze z Pampeluny w ostatnich pięciu meczach dwa razy remisowali i trzy razy schodzili z murawy bez punktów. Napastnicy Osasuny, aby wygrać z Barceloną, muszą naprostować celowniki - w tej fatalnej serii stracili sześć bramek, strzelając tylko... jedną.

O wygraną z Barceloną będzie więc trudno. To jednak rywal w zasięgu, przynajmniej według ligowej tabeli - Osasuna do Barcelony traci tylko dwa punkty i ewentualne zwycięstwo pozwoli przegonić Katalończyków. Przynajmniej na chwilę, bo FC Barcelona ma jeden zaległy mecz do rozegrania. Zapowiada się spotkanie drużyn, które w obecnym sezonie La Liga prezentują podobny sportowy poziom.

Mecz Osasuna - Barcelona rozpocznie się w niedzielę 12 grudnia o godzinie 16.15. Transmisja TV z meczu Osasuna - Barcelona będzie dostępna na kanałach CANAL+ oraz na nSport+.

Gdzie oglądać mecz Osasuna - Barcelona w Internecie? Stream online

Mecz Osasuna - Barcelona, można też oglądać w Internecie. Stream online można znaleźć na stronach nSport+ oraz CANAL+ oraz aplikacjach tych platform. Tekstowa relacja "na żywo" będzie dostępna na sport.interia.pl.

O której początek meczu Osasuna - Barcelona? Godzina 16.15 w niedzielę.

Transmisja TV meczu Osasuna - Barcelona: CANAL+, nSport+.

Tekstowa relacja "na żywo" Osasuna - Barcelona: Sport.Interia.pl

