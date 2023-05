Oni są na liście życzeń Barcelony. Te nazwiska naprawdę robią wrażenie

Angielski dziennik "The Times" poinformował, że mistrzowie Hiszpanii są gotowi wydać nawet 100 mln euro za pomocnika Newcastle United . To Brazylijczyk Bruno Guimaraes .

"Sroki" pozyskały go w styczniu 2022 roku z Olympique'u Lyon za 42,1 mln euro. Od tego czasu stał się bardzo ważnym ogniwem w zespole, który w tym sezonie zajął czwarte miejsce w Premier League i awansował do Ligi Mistrzów. 25-latek wystąpił w 40 spotkaniach we wszystkich rozgrywkach, strzelając pięć goli i notując pięć asyst.