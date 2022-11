On już nie wróci do Barcelony. Potężne rozczarowanie

Sergino Dest rozczarowaniem dla kibiców Barcy

Według doniesień hiszpańskich dziennikarzy działacze Barcelony podjęli już decyzję w tej sprawie. Kataloński klub nie będzie chciał umożliwić Destowi powrotu do drużyny Blaugrany i gdy ten wróci z wypożyczenia do Milanu, to musi szykować się do odejścia z katalońskiego klubu. Barca będzie próbowała go sprzedać.