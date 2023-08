Getafe wyszło na to spotkanie z jasnym planem - uprzykrzyć Barcelonie życie. Gra była co chwilę przerywana, z reguły w momencie, gdy na murawie leżał któryś z piłkarzy gości. Doszliśmy do pewnej skrajności, bo niektórzy gracze (jak na przykład Damian Suarez) mogli mieć do przerwy więcej fauli i ostrych wejść w rywali niż kontaktów z piłką. Na zdecydowanie za dużo pozwalał także arbiter. Suarez w pierwszej połowie potraktował Ilkaya Gundogana solidnym ciosem łokciem w brzuch, nie otrzymując za to żadnego napomnienia. Pierwszą połowę skończył zresztą bez żadnej kartki, co dużo mówi o pracy sędziego i zespołu VAR.