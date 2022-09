Okropna seria Barcelony trwa! Jest oficjalne potwierdzenie

Przerwa reprezentacyjna przyprawia czasem trenerów klubowych o nie lada ból głowy - oczywiście związany z kontuzjami wśród zawodników, którzy otrzymali powołania do drużyn narodowych. Tak będzie z pewnością teraz w przypadku Xaviego Hernandeza, którego FC Barcelona będzie musiała sobie być może radzić przez jakiś czas bez kilku graczy.

Jak dotychczas mniej lub bardziej poważne urazy dotknęły dwóch futbolistów francuskich i dwóch futbolistów holenderskich - mowa tu konkretnie o Julesie Kounde i Ousmane Dembele oraz o Memphisie Depay'u i Frenkiem de Jongu. Na tym jednak się nie skończy...

Reklama

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Niemcy - Węgry. Madziarzy sensacyjnie objęli prowadzenie! Bramka na 1-0. WIDEO (Polsat Sport) Polsat Sport

Ronald Araujo stracił prawie cały mecz. Wielki pech Urugwajczyka

23 września drużyna Urugwaju rozegrała mecz towarzyski z Iranem - który notabene przegrała 0-1 po bramce Taremiego. Potyczką tą niezbyt długo mógł się nacieszyć obrońca Ronald Araujo, który już po 40 sekundach zgłaszał jakiś poważniejszy problem swojej ławce, a ostatecznie murawę opuścił oficjalnie po pięciu minutach od pierwszego gwizdka, kiedy to zastąpił go Agustin Rogel.

Od początku mówiło się o tym, że może tu chodzić o kontuzję mięśniową. W końcu po pewnym czasie od zakończenia spotkania urugwajska federacja opublikowała w mediach społecznościowych oficjalny komunikat:

"Ronald musiał opuścić plac gry z powodu dolegliwości mięśniowych. Piłkarz jest zwolniony ze zgrupowania i wraca do swojego klubu" - napisano. Na Camp Nou na pewno cieszą się, że będą mieć pod okiem swojego defensora - szkoda tylko, że w takich okolicznościach.

Ronald Araujo do Barcelony trafił cztery lata temu

Ronald Araujo do "Blaugrany" dołączył w 2018 roku z ekipy Boston River. W swoim piłkarskim CV ma również ekipy Rentistas oraz Huracan Rivera. W kadrze "Celestes" występuje od 2020 roku, kiedy to zadebiutował w meczu eliminacji do MŚ z Ekwadorem.

FC Barcelona kolejne spotkanie zagra 1 października. Jej rywalem w Primera Division będzie wówczas RCD Mallorca, która będzie gospodarzem tej potyczki. "Duma Katalonii" zajmuje na razie drugie miejsce w tabeli - za Realem Madryt.

Zobacz także: UEFA w tarapatach. Kibice nie zamierzają jej odpuścić