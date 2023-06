Ojciec Messiego się przeliczył? Dramatyczny zwrot w ostatniej chwili

Ojciec Leo Messiego - Jorge - wywołał niedawno gigantyczną burzę medialną mówiąc wprost, że jego syn chciałby powrócić do FC Barcelona, a on sam również byłby niezmiernie zadowolony z takiego obrotu spraw. Gdy wszystko zdawało się zmierzać już najkrótszą drogą do powrotu Argentyńczyka do "Blaugrany"... nagle jak grom z jasnego nieba zjawiła się kolejna wypowiedź Jorge Messiego. Być może będąca zapowiedzią dramatycznego, ostatecznego rozstrzygnięcia.