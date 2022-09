Gavi to jedna z perełek akademii FC Barcelona. Hiszpan trafił do "Dumy Katalonii" jako 11-latek z Realu Betis i to w słynnej La Masii zbierał futbolowe szlify, które szybko pozwoliły mu wejść na najwyższy poziom.

18-letni obecnie zawodnik jest jednym z kluczowych pomocników w układance trenera Xaviego Hernandeza. Mimo to kibice Barcelony mogli odczuwać pewien niepokój dotyczący jego przyszłości. Obecny kontrakt Gaviego obowiązuje bowiem tylko do zakończenia obecnego sezonu, co mógłby wykorzystać inny klub, kusząc piłkarza wysokim kontraktem.

Bayern Monachium chciał ściągnąć Gaviego. FC Barcelona przedłuży z nim kontrakt

Na taki właśnie ruch miał być zdecydowany... Bayern Monachium, biorąc tym samym poniekąd odwet za transfer Roberta Lewandowskiego. Nawet katalońskie media pisały o realności takiego scenariusza , lecz wszystko wskazuje na to, że czarna wizja dla fanów z Camp Nou nie stanie się rzeczywistością.

Jak poinformował słynny włoskie dziennikarz Fabrizio Romano w Barcelonie nie ma powodów do obaw. Niebawem bowiem dopełnione zostaną wszelkie formalności i Gavi podpisze nowy kontrakt. Na jak długo zwiąże się z "Barcą"? Tego jeszcze nie wiemy. Wiemy natomiast, że w jego umowie znajdzie się zapis dotyczący klauzuli odstępnego, która ma opiewać na - bagatela - miliard euro.

A już wieczorem czeka nas wielki hit Ligi Mistrzów, w którym Bayern Monachium podejmie FC Barcelona. Dla Roberta Lewandowskiego będzie to powrót na Allianz Arenę w nowych barwach. Co czeka go na stadionie, który doskonale zna? Tego jeszcze nie wiemy. Część kibiców zapowiada jednak, że Polak będzie musiał zmierzyć się z wrogim nastawieniem oraz gwizdami .