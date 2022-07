Ogromne pieniądze dla Barcelony. Te wieści brzmią dobrze dla Lewandowskiego

To były burzliwe tygodnie pełne niepewności nie tylko dla Roberta Lewandowskiego, ale także dla FC Barcelony. Hiszpanie po zakończeniu sagi transferowej z udziałem polskiego piłkarza mogą w końcu skupić się na tournee w USA. W kilkunastu dni "Duma Katalonii" rozegra w Ameryce cztery spotkania.

Barcelona potrzebowała piłkarza światowej klasy i go ma

Ile FC Barcelona zarobi w USA? Media szacują

Pierwszy z czterech zaplanowanych meczów FC Barcelona ma już za sobą. Co prawda w spotkaniu z Interem Miami nie zagrał jeszcze Robert Lewandowski, jednak swój debiut zaliczyło kilku nowych zawodników z Raphinhą na czele. 25-latek już w pierwszej połowie spotkania popisał się zdobytą bramką. Mecz zakończył się wynikiem 6-0 na korzyść drużyny z Hiszpanii .

Kolejne starcie piłkarzy Barcelony odbędzie się w Las Vegas. Tym razem przeciwnikiem drużyny Xaviego będzie Real Madryt. Wiele wskazuje na to, że to właśnie wtedy w wyjściowym składzie pojawi się Robert Lewandowski. Ostatnie dwa mecze "Duma Katalonii" zagra z Juventusem i New York Red Bulls.

Hiszpańscy dziennikarze pokusili się o oszacowanie kwoty, jaka wpłynie na konto FC Barcelony po wizycie w Stanach Zjednoczonych. Według ich obliczeń klub może zarobić około 10 mln euro. Nieco więcej zarobić mogą piłkarze Realu Madryt - od 12 do 15 mln euro.

