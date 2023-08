Ogromne kontrowersje w meczu Barcelony. Lewandowski i koledzy byli bezradni

Potyczka zakończyła się bezbramkowym remisem, natomiast jedno można stwierdzić z pełnym zdecydowaniem - na pewno nie był to mecz bez historii, choć zapisze się on w pamięci sympatyków futbolu przede wszystkim z powodu kontrowersji i... czerwonych kartek.

Brutalna gra Getafe, trzy czerwone kartki. W meczu z FC Barcelona nie brakowało emocji

Getafe od początku przyjęło taktykę bardzo twardej gry i brutalnego traktowania rywali - doskonale przekonał się o tym Robert Lewandowski , którego oponenci naprawdę nie oszczędzali. Plan "Los Azulones" spełnił się jeszcze w jednym aspekcie - atmosfera na murawie była na tyle "podkręcona", że ciśnienia nie wytrzymał w końcu Raphinha - w 42. minucie uderzył on w głowę Gastona Alvareza, za co obejrzał czerwoną kartkę.

Stan sił na boisku wyrównał się w 57. minucie, kiedy to Jaime Mata - zupełnie niepotrzebnie - podciął Ronalda Araujo i obejrzał drugie "żółtko". Do tego wszystkiego w 70. minucie za pretensje kierowane do sędziów z ławki trenerskiej został odesłany Xavi Hernandez, aczkolwiek... po ostatnim gwizdku i tak mówiło się o czymś zupełnie innym.

FC Barcelona pozbawiona szansy na zwycięską bramkę? Wielka kontrowersja

W 100. minucie spotkania - tak, to nie błąd - w polu karnym Getafe padł Ronald Araujo - jak pokazały telewizyjne powtórki, faul na nim był ewidentny, bowiem Urugwajczyk został kopnięty w stopę przez Iglesiasa. Arbiter główny spotkania, Cesar Soto Grado, podszedł potem do monitora, by z pomocą VAR-u rozstrzygnąć sytuację i... tutaj doszło do niemiłej niespodzianki dla "Blaugrany".