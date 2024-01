Ogromne emocje w derbach Madrytu. Kuriozalne gole i wielki triumf Atletico

Ogromne emocje pod koniec pierwszej połowy. Najpierw pech Rudigera...

Gospodarze dobrze zaczęli to spotkanie, aż do 11. minuty. Najpierw był niepozorny rzut wolny, ale później piłka trafiła do Jude'a Bellinghama, który w polu karnym zaczął wyczyniać cuda. Poradził sobie na niewielkiej przestrzeni w sumie z aż czterema rywalami i być może zmusiłby Jana Oblaka do kapitulacji. Jednej piłka po jego strzale odbiła się od nogi ostatniego obrońcy i ostatecznie wylądowała tylko na poprzeczce.