Ogromna presja w Barcelonie. Xavi stracił cierpliwość. "Człowieku, grozisz mi?"

Mocne spięcie przy linii bocznej. Co Xavi powiedział do arbitra głównego?

Przy stanie 0-0 Xavi szalał przy linii bocznej, co chwila kierując uwagi do arbitra technicznego. W pewnym momencie główny rozjemca, którym tego dnia był Jose Maria Sanchez Martinez, podbiegł do linii bocznej i zaczął przywoływać szkoleniowca "Barcy" do porządku. Spotkał się jednak z werbalną kontrą.