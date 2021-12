Zapłakany Sergio Aguero pojawił się w towarzystwie Joana Laporty na specjalnej konferencji prasowej w środę tuż po godzinie 12. - Postanowiłem przestać grać w piłkę zawodowo - wyznał Aguero. - To dla mnie bardzo trudny moment. Ale cieszę się, że podjąłem taką decyzję ze względu na moje zdrowie. Jestem dumny z mojej kariery.

Argentyńczyk nie ukrywał, że lekarze nie pozostawili mu złudzeń. - Znalazłem się w dobrych rękach. Lekarze poradzili mi, że najlepiej będzie jednak zakończyć zawodową karierę. Zrobiłem wszystko, co mogłem, ale nie było wielkich nadziei - przyznał "Kun".

Aguero był wyraźnie poruszony i nie mógł powstrzymać łez. - Wierzę, że rzeczy dzieją się z konkretnego powodu. Dziękuję wszystkim za przybycie - wykrztusił.



Przypomnijmy: o poważnych problemach zdrowotnych Aguero świat dowiedział się w momencie, gdy Argentyńczyk musiał opuścić boisko w meczu Barcelony z Deportivo Alaves.



Później przebywał na licznych badaniach w szpitalu i ujawniono, że ma arytmię serca.



Wkrótce potem pojawiły się pierwsze pogłoski, że były piłkarz Manchesteru City czy Atletico Madryt nie będzie w stanie już kontynuować zawodowej kariery.



Pechowy pobyt Aguero w Barcelonie

33-letni Aguero do Barcelony trafił latem tego roku. Jego marzeniem była gra z Leo Messim w ekipie "Dumy Katalonii", ale szybko się okazało, że sprawy skomplikowało odejście Messiego do Paris Saint-Germain i kontuzja Aguero. Gdy wrócił do gry po urazie, pojawiły się właśnie dramatyczne doniesienia o problemach kardiologicznych.





