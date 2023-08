Oficjalnie: Real reaguje na kadrowy dramat. To on zatrzyma Lewandowskiego?

Real Madryt ma ostatnio ogromnego pecha co do urazów swoich zawodników - podczas gdy "Królewscy" właśnie wchodzą w kolejny sezon rozgrywek w Primera Division, ich skład został uszczuplony o kilku istotnych graczy. Najbardziej bolesna wydaje się tu strata bramkarza Thibauta Courtoisa - "Królewscy" zdołali jednak prędko znaleźć dla niego zastępstwo, i to nie byle jakie. Na Santiago Bernabeu przez rok występować będzie Kepa Arrizabalaga, dotychczas związany z Chelsea - i jest to informacja w pełni już oficjalna.