O tym, że Pierre-Emerick Aubameyang najprawdopodobniej trafi do FC Barcelona, mówiło się już od kilku dni.



We wtorek Arsenal poinformował o rozwiązaniu kontraktu ze swoim kapitanem za porozumieniem stron . Później do gry wkroczyła "Barca", która zaoferowała Gabończykowi umowę obowiązującą do 30 czerwca 2025 roku. Zawiera ona opcję przedwczesnego zakończenia współpracy w 2023 roku oraz ustala klauzulę wykupu piłkarza, która wynosi 100 mln euro.

Pierre-Emerick Aubameyang piłkarzem FC Barcelona

W przeszłości Pierre-Emerick Aubameyang był piłkarzem między innymi Borussii Dortmund oraz AC Milan. Zdobywał tytuł króla strzelców Premier League oraz Bundesligi, pokonując Roberta Lewandowskiego.



Ten sezon nie jest jednak dla niego udany, co można powiedzieć także o Barcelonie. Wydaje się więc, że ta transakcja może pomóc obu stronom.