Oficjalnie: Kolejny polski transfer do FC Barcelona. Lewandowski wyznaczył szlak

Nadszedł czas na pożegnanie. Nasza wspólna „diamentowa przygoda” dobiega końca. Bardzo się cieszę, że zwieńczeniem tej drogi była nagroda w postaci podium Ligi CLJ u18. Jest to doskonałe podsumowanie pracy, jaką wykonaliśmy przez te dwa lata. Nadal trzymam za Was kciuki i kibicuję. Do zobaczenia!

~ napisała Weronika Araśniewicz