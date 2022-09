Oficjalnie: Bardzo ważna zmiana w Barcelonie, będzie kluczowa przy transferach

FC Barcelona ma za sobą bardzo udane okienko transferowe - w klubie zameldowała się bowiem grupa naprawdę cenionych piłkarzy, w tym m.in. Raphinha, Marcos Alonso, Jules Kounde czy oczywiście Robert Lewandowski. Jednocześnie "Dumie Katalonii" udało się również z korzyścią sprzedać nieco graczy i utrzymać się dzięki temu w limitach płacowych narzucanych przez La Liga.

Te wszystkie sukcesy mają co najmniej kilku ojców. Jednym z nich jest oczywiście Xavi Hernandez, który od początku miał bardzo konkretną koncepcję wzmocnień dla swojego zespołu. Innym jest Mateu Alemany, dyrektor ds. futbolu, którego obecność była nieodzowna przy wszelkich negocjacjach. No i w końcu mamy Jordiego Cruyffa - człowieka, który przez hiszpańską prasę został okrzyknięty mianem "cichego bohatera" okienka. Postawa Holendra została przy tym w pełni doceniona - co do tego nie ma wątpliwości.

FC Barcelona z nowym dyrektorem sportowy. Jordi Cruyff spisywał się na medal

Jak bowiem poinformowała w piątkowe popołudnie "Barca", Cruyff podpisał nową umowę z zespołem i od teraz będzie dyrektorem sportowym wicemistrzów Hiszpanii. Warto jednak wspomnieć, że nieformalnie obowiązki przypisane do tego stanowiska 48-latek wykonywał już od początku lipca.

Holenderski działacz powrócił po latach na Camp Nou jeszcze w poprzednim sezonie i początkowo odnajdywał się jako kierownik działu międzynarodowego sekcji piłkarskiej FCB. Od początku służył też swoimi poradami dotyczącymi potencjalnych transferów.

Jordi Cruyff zaliczył w czasie kariery kilka naprawdę ciekawych klubów

Jordi Cruyff to prywatnie oczywiście syn Johana Cruyffa, legendarnego piłkarza "Dumy Katalonii" i reprezentacji "Oranje". Nie zrobił on co prawda tak spektakularnej kariery jak ojciec, ale ma w swoim CV m.in. występy dla Manchesteru United i Celty Vigo.

W FC Barcelona, licząc łącznie z okresem w drużynach młodzieżowych, grał w latach 1988-1996. Karierę zakończył w maltańskim Valletta F.C. w 2010 r.

