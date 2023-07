Oficjalnie: Barcelona ma następcę dla Lewandowskiego. Hit stał się faktem

Vitor Roque oficjalnie w FC Barcelona. "Mały Tygrys" ma zadziwić kibiców w Hiszpanii

Początkowo "Barca" podeszła do całej kwestii dosyć tajemniczo - w mediach społecznościowych mistrzowie Hiszpanii zamieścili bowiem m.in. materiał filmowy przedstawiający... tygrysa. Oprócz tego nie dodano jednak żadnej konkretnej informacji, natomiast osoby, które uważnie śledziły sagę z Roque od razu mogły się domyśleć, o co chodzi.

Piłkarz ma bowiem pseudonim "Tigrinho", co można przetłumaczyć dosłownie jako "Mały Tygrys". Gdyby ktoś jednak miał jeszcze wątpliwości co do działań FCB, to niedługo potem wszystko zostało wyjaśnione przez samego zainteresowanego: