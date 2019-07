Koniec spekulacji! FC Barcelona potwierdziła oficjalnie, że Antoine Griezmann będzie nowym napastnikiem "Dumy Katalonii".

FC Barcelona potwierdziła dzisiaj wczorajsze nieoficjalne doniesienia o wpłaceniu przez kataloński klub 120 mln euro klauzuli odstępnego za francuskiego piłkarza.

Oznacza to, że Griezmann, który zaraz po sezonie pożegnał się z Atletico Madryt, może bez przeszkód opuścić ten klub i przenieść się na Camp Nou.



Jak podała dziś Barcelona, 28-letni piłkarz podpisze pięcioletni kontrakt, wiążący go z klubem do 2024 roku.



Klauzula odstępnego w kontrakcie Griezmanna wyniesie... 800 mln euro.

W weekend zawodnik przejdzie testy medyczne, podpisze umowę i zostanie zaprezentowany kibicom "Blaugrany".

Griezmann od 2014 roku związany był z Atletico Madryt, z którym triumfował m.in. w Lidze Europy i Superpucharze Europy, grał także w finale Ligi Mistrzów.

Z reprezentacją Francji sięgnął po mistrzostwo świata i wicemistrzostwo Europy. Był królem strzelców i najlepszym zawodnikiem Euro 2016 oraz piłkarzem roku "France Football".



