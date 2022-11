Odejście Pique ulży Barcelonie. Zaoszczędzi gigantyczne pieniądze

Kontrakt zawodnika z Barceloną obowiązuje do czerwca 2024 roku. Na Półwyspie Iberyjskim otwarcie spekulowano jednak, że włodarze klubu chcą doprowadzić do jego przedwczesnego rozwiązania.

Tyle zaoszczędzi Barcelona na rozstaniu z Pique

Według informacji napływających z tamtejszych mediów, ostatecznie obrońca zdecydował się na rozstanie za porozumieniem stron, co oznacza, że wkrótce jego kontrakt faktycznie może stracić ważność. Oznacza to, że "Duma Katalonii" nie będzie musiała już płacić mu wynagrodzenia, co znacząco odciąży jej budżet.