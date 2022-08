Odejdzie z Barcelony, bo nie ma szans wygrać z Lewandowskim?

Włoski dziennikarz podał, że rozmowy pomiędzy klubami już się rozpoczęły, ale na razie na Camp Nou nie wpłynęła żadna oferta.

Chelsea szuka środkowego napastnika i oprócz Aubameynga rozważa też kandydaturę Memphisa Depaya.

Reprezentant Gabonu zdaje sobie sprawę, że wraz z przyjściem Lewandowskiego, jego szanse na grę w podstawowym składzie Barcelony mocno zmalały. Tymczasem w "The Blues" 33-letni Aubameyang mógłby liczyć na wyjściową jedenastkę.

FC Barcelona. Pierre-Emerick Aubameyang przyszedł w styczniu i już odejdzie?

Gabończyk na Camp Nou trafił w styczniu tego z Arsenalu. Wystąpił w 23 meczach "Dumy Katalonii" we wszystkich rozgrywkach, strzelając 13 goli i zaliczając asystę.

W letnim oknie Barcelona zakontraktowała jednak Lewandowskiego i to on będzie pewniakiem do gry.