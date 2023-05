Mężczyźni otrzymali zakaz zbliżania się i komunikowania się ze skrzydłowym Realu Madryt do czasu dalszego śledztwa - zakomunikował sąd.

Podejrzani nie mogą zbliżać się do Realu Madryt

Sąd orzekł, że czterech podejrzanych ma również zakaz zbliżania się do terenów treningowych Realu Madryt. Nie będą wpuszczani na odległość mniejszą niż 1000 metrów od stołecznych stadionów Santiago Bernabeu i Civitas Metropolitano, ani żadnego obiektu LaLigi podczas meczów piłki nożnej.

Vinicius Jr ponownie jest w centrum uwagi, kiedy w niedzielę na stadionie Mestalla w Walencji obrzucono go rasistowskimi okrzykami. Jego skargi na to, że Hiszpania i LaLiga nie robią wystarczająco dużo, by walczyć z rasizmem, wywołały ogólnoświatową falę poparcia i narodową debatę w Hiszpanii.