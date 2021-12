Referendum dotyczyło sposobu, w jaki zadłużony klub ma zdobyć i wydać astronomiczną kwotę 1,5 mld euro. Budowa "Espai Barca" ma być sfinansowana z kredytu. Spłacanie go rozpocznie się po wzniesieniu kompleksu: w tym obiektu piłkarskiego na 105 tys miejsc, czyli o 6 tys większego niż obecny. Kredyt będzie spłacany z zysku przynoszonego przez stadion, a nie z kasy klubu. Raty kredytu rozłożone zostaną na 35 lat.

Barcelona. Nowy kompleks XXI wieku

Oprócz nowego Camp Nou, który ma kosztować 900 mln euro, zbudowana zostanie nowa hala za 420 mln euro o pojemności 25 tys widzów, a także nowy stadion Johana Cruyffa (20 mln euro), na którym grają rezerwy. 160 mln euro pochłoną zmiany całego obszaru wchodzące w skład kompleksu.

Reklama

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Bayern Monachium - FC Barcelona. Skrót meczu. WIDEO (Polsat Sport) Polsat Sport

Budowa nowego Camp Nou ma się rozpocząć w połowie przyszłego roku. Potrwa do końca 2025. Dach będzie pokrywał wszystkie miejsca siedzące, mają go tworzyć ekrany solarne. Klub wyliczył, że 30 mln euro rocznie będzie zarabiał na prawach do jego nazwy. Inne przychody mają generować nowe loże vip, hotel, itp. Szefowie Barcy będą dopiero szukali inwestora.

Podsumowanie kolejki PKO Bank Polski Ekstraklasa w każdy poniedziałek o 20:00 - zapraszają: Staszewski, Peszko i goście!

Hala sportowa ma zostać ukończona w 2027 roku.

Prezes Joan Laporta uważa, że nowa inwestycja zapewni katalońskiemu klubowi lepszą przyszłość. Póki co drużyna piłkarska jest w kryzysie sportowym, a cały klub tonie w długach. Wkrótce się przekonamy, czy wielkie plany inwestycyjne to rzeczywistość, czy marzenia.