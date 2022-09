"Nowy Modrić" na celowniku Barcelony? On miałby dostarczać asysty "Lewemu"

Ledwo zakończyło się jedno okienko transferowe, a w klubie Roberta Lewandowskiego, czyli w FC Barcelonie już myślą o następnym.

Według informacji 'Footmercato' kataloński klub już tego lata poważnie interesował się graczem, który nazywany jest przez media "nowym Luką Modriciem". Chodzi o 24-letniego utalentowanego pomocnika z Chorwacji, Lovro Majera. Rodak gwiazdora Realu Madryt - podobnie, jak sam Modrić - wybił się dzięki dobrym meczom w Dinamo Zagrzeb.

"Nowy Modrić" czyli Lovro Majer

Obecnie Majer gra w Stade Rennais, ale wiadomo, że ambicje ma jeszcze wyższe. Według wspomnianego źródła, Barcelona miała badać sytuację Majera we francuskim klubie. Bardzo możliwe, że "Blaugrana" będzie chciała włączyć się do walki o tego pomocnika. Ale nie jest jedynym hiszpańskim klubem, który bacznie pilotuje dynamicznie rozwijającą się karierę Majera. Również oba kluby z Madrytu - Real i Atletico mają go "na radarze". Tak przynajmniej twierdzi kataloński "Sport".

Lovro Majer jest graczem o dużych umiejętnościach technicznych i sporej boiskowej wyobraźni.

