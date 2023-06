Ilkay Gundogan opowiedział o dorastaniu w rodzinie migrantów

Piłkarz często spotykał się z przejawami rasizmu i uprzedzeń. Nie minęły one nawet wtedy, kiedy Ilkay stał się profesjonalnym piłkarzem i rozpoczynał swoją przygodę w Borussii Dortmund. - Myślałem wtedy, że jestem gotowy na wszystko, ale myliłem się. Nigdy nie zapomnę pewnej sytuacji. Szukałem dla siebie mieszkania i usłyszałem, jak mówią o mnie właściciele lokali. "Widziałeś jego nazwisko? Gundogan... To Turek. Myślisz, że go stać na czynsz?" Dopiero kiedy powiedziałem, że jestem piłkarzem, ton się całkowicie zmienił. To było takie smutne. A przecież ci ludzie też byli imigrantami! - opowiadał nowy gwiazdor FC Barcelona.