Marc-Andre ter Stegen doznaje poważnej kontuzji, która wyklucza go z gry na minimum osiem miesięcy, a włodarze Barcelony natychmiast podejmują próbę kontaktu z otoczeniem Wojciecha Szczęsnego. To nie scenariusz filmu science fiction, tylko głośne wydarzenia z ostatnich dni. FC Barcelona w meczu z Villarrealem straciła swojego kapitana, a wątpliwości względem tego, czy w wieku 33 lat będzie w stanie powrócić na najwyższy poziom, skłoniły "Blaugranę" do poszukiwania jego następcy.

