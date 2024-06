Nowa twarz w Barcelonie. Media: Oto kolejny "transfer" Hansiego Flicka

FC Barcelona zlizuje rany po nieudanym sezonie 2023/24, w którym nie obroniła tytułu ligowego, oddając go w ręce Realu Madryt. W krajowym pucharze odpadła w ćwierćfinale, a to samo spotkało ją na arenie międzynarodowej w Champions League. To jasne, że Joan Laporta i jego działacze nie mogli być zadowoleni z wyników na przestrzeni ostatnich miesięcy. Wyglądało jednak na to, że Xavi Hernandez utrzyma posadę. W tej sprawie doszło do kilku zwrotów akcji, czego efektem końcowym jest zatrudnienie w roli trenera Hansiego Flicka, który ostatnio pracował z reprezentacją Niemiec, a wcześniej z Bayernem Monachium.

