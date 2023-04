Niewiarygodne show rywala Lewandowskiego. Real Madryt zmiażdżył rywala

Real Madryt - Almeria. Karim Benzema show

Trzeci gol najwidoczniej wprowadził nieco rozluźnienia w szeregi "Królewskich", co wykorzystał Lazaro, strzelając w doliczonym czasie gry gola na 3:1 . Po przerwie odpowiedział mu jednak rodak - Rodrygo, który po przyjęciu piłki podanej przez Daniego Ceballosa błyskawicznie się obrócił i oddał strzał sprzed pola karnego . Piłka wylądowała w górnym roku bramki.

W 61. minucie obrona Realu Madryt znów zaspała po koszmarnym błędzie Toniego Kroosa. Wykorzystali to goście, ciesząc się z trafienia Lucasa Robertone. Kolejne gole już nie padły, choć w końcówce meczu Karim Benzema najpierw mógł wywalczyć rzut karny, lecz decyzja głównego arbitra uległa zmianie po interwencji systemu VAR, a następnie obił słupek, podobnie jak wprowadzony z ławki Marco Asensio, który trafił również w poprzeczkę. W ten sposób strata "Królewskich" do FC Barcelona zmalała do ośmiu punktów, lecz Robert Lewandowski i spółka mogą ją powiększyć o trzy "oczka" po sobotnim starciu z Realem Betis.