Wszystko zaczęło się od tego, że Bellingham zamieścił na portalu społecznościowym post, w którym trzyma kij do snookera. Napisał przy tym, "oglądałem pół godziny filmu dokumentalnego z Ronniem".

Zareagowali też ludzie w sieci, a jeden z nich nawet nazwał ten ewentualny pojedynek gwiazd sportu . "Obaj urodzili się w Stourbridge. Nich to będzie więc '#PoryczkaStourbridge'" - napisał.

Co prawda O'Sullivan urodził się w Wordsley, ale to miasto leży w rejonie pocztowym Stourbridge. O całej sprawie poinformował angielski "The Sun".