Hiszpanie na ławce Realu Madryt

"Carlo Ancelotti przeszedł do historii" - napisał "Mundo Deportivo". A dziennik "Marca" dodaje, że to "bezprecedensowy moment w historii klubu" i zauważa, że zdarzyło się, by Real kończył mecz w składzie z samymi obcokrajowcami (tak było w spotkaniu Ligi Mistrzów z Sheriffem Tyraspol w poprzednim sezonie), ale nigdy do tej pory nie zagrał od początku z wyłącznie zagranicznymi piłkarzami.