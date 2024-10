Niestety, to już pewne. Gwiazdor Realu Madryt zabrał głos, fatalna wiadomość

Real Madryt odrobił część strat do FC Barcelony, ale gracze nie będą meczu z Villarrealem wspominać pozytywnie. Bardzo poważnego urazu kolana doznał Dani Carvajal i niewykluczone, że w tym sezonie nie ujrzymy go już na boisku.

Carvajal potwierdził najgorsze wieści

Real Madryt ma sporo problemów na początku sezonu 2024/2025. Fantastyczna forma FC Barcelona sprawiła, że każde potknięcie "Królewskich" mogło okazać się feralne w skutkach. Dodajmy do tego relatywnie powolną adaptację Kyliana Mbappe na Santiago Bernabeu, a także kilka kontuzji i otrzymamy nie najlepszą wizję przyszłości obrońców tytułu w La Lidze i Ligi Mistrzów. A w obu tych rozgrywkach "Los Blancos" zanotowali już wpadki, by wspomnieć tylko o ostatniej porażce z LOSC Lille (0:1).

Potwierdziło się poważne uszkodzenie więzadła krzyżowego. Muszę przejść operację i spędzić kilka miesięcy poza boiskiem. Już nie mogę doczekać się powrotu: do zdrowia i do trybu "bestii"

Fatalny moment Carvajala po najlepszym okresie w karierze

Dani Carvajal aż do zakończenia sezonu 2022/2023 zdawał się zmierzać do końca kariery. Liczne kontuzje i słabsza dyspozycja kazały wierzyć, że prawy obrońca zbliża się do "drugiego końca rzeki". Miniona kampania zadała jednak kłam tym tezom. Reprezentant Hiszpanii w fantastyczny sposób pokazywał się na boisku, jakby przeżywał drugą młodość. Pomógł Realowi Madryt w sięgnięciu po La Ligę i Ligę Mistrzów, a latem był ważnym elementem "La Rojy", która niespodziewanie wygrała mistrzostwo Europy. Nie ulega wątpliwości, że tak poważny uraz przytrafił się 32-latkowi w najgorszym możliwym momencie.