Niespodziewany zwrot akcji. Transfer do FC Barcelona z... Arabii Saudyjskiej?

FC Barcelona dwoi się i troi by jeszcze przed końcem letniego okienka transferowego pozyskać takich graczy, jak Bernardo Silva czy Joao Cancelo, aczkolwiek do tego wszystkiego na jej drodze zdają się wyrastać... coraz to nowe możliwości dotyczące wzmocnień, niezwiązane do tego z wymienionymi wcześniej zawodnikami. W objęcia "Blaugrany" niemalże pchał się ostatnio Joao Felix, a teraz intrygująca propozycja padła ze strony... saudyjskiego Al-Nassr, które chciałoby pożegnać Taliscę.