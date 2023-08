Niespodziewany zwrot akcji. Dembele wrócił do Barcelony i wychodzi na trening

Przeprowadzka Ousmane'a Dembele z Barcelony do PSG okazuje się bardziej skomplikowana, niż pierwotnie przypuszczano. W miniony czwartek piłkarz wyleciał do Francji na testy medyczne. Wydawało się, że jego transfer zostanie ogłoszony jeszcze w tym tygodniu.

Tymczasem jak donosi kataloński "Sport", 26-letni pomocnik wrócił na Półwysep Iberyjski i w niedzielę po południu wyjdzie na trening swojego dotychczasowego zespołu. Z pewnością nie ma na to ochoty, ale zobowiązuje go do tego kontrakt wciąż ważny do połowy 2024 roku.

Trudny transfer Dembele. PSG chce ogłosić transfer w poniedziałek, ale piłkarz... trenuje w Hiszpanii

Francuskie media donoszą, że "Blaugrana" zwleka z przesłaniem dokumentów potrzebnych do finalizacji transakcji. Z kolei mistrzowie Hiszpanii mają pretensje o brak na koncie spodziewanego przelewu, co uniemożliwia im podjęcie działań zmierzających do uregulowania wymogów Finansowego Fair Play.

Jednocześnie pojawił się trzeci gracz - saudyjski Al Hilal. Arabowie uwierzyli, że mogą coś wskórać rzutem na taśmę i zaoferowali za Dembele 150 mln euro. To trzy razy więcej niż wykładają paryżanie, realizując klauzulę odstępnego zawartą w obecnej umowie piłkarza.

Wszystko wskazuje jednak na to, że do sensacyjnych manewrów nie dojdzie. Wygląda to jedynie na przepychanki, a transfer reprezentanta "Tricolores" do najlepszej ekipy Ligue 1 jest praktycznie przesądzony.

RMC Sport donosi, że katarscy właściciele PSG zamierzają ogłosić pozyskanie Dembele w poniedziałek.

Przed sześcioma laty Barcelona kupiła Francuza z Borusssii Dortmund za 140 mln euro. Teraz musi go oddać za kwotę niemal trzykrotnie niższą. A i tak na jej konto trafić ma tylko połowa ze wspomnianych 50 mln euro.

Dembele pozostaje zawodnikiem "Barcy" od 2017 roku. W tym czasie rozegrał dla niej łącznie 185 spotkań, zdobył 40 bramek i zanotował 43 asysty.

