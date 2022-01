Niesamowity powrót Atletico Madryt. Dwa gole w samej końcówce

Podopieczni Diego Simeone fatalnie weszli w mecz. Do przerwy przegrywali 0:2. Najpierw dali się zaskoczyć w 25. minucie spotkania. Wówczas Guedes zagrał do Musaha, a ten zdołał pokonać Oblaka. Valencia kolejny cios zadała jeszcze przed przerwą. Tym razem w roli głównej wystąpił Duro.

Atletico do przerwy przegrywało 0:2, ale w drugiej połowie...

Atletico znalazło się pod ścianą, ale nie złożyło broni. Po przerwie Diego Simeone dokonał kolejnych zmian i gra jego zespołu zaczęła nabierać tempa.



Sygnał do odrabiania strata dał Cunha, który trafił do siatki po podaniu Carrasco. Była to 64. minuta gry. Potem piłkarze "Nietoperze" skutecznie się bronili - aż do doliczonego czasu gry.



Zabójcza końcówka w wykonaniu Atletico

W nim Atletico doprowadziło do remisu po golu Correi. Chwilę później na 3:2 trafił Hermoso i stołeczna drużyna w niesamowitych okolicznościach zapewniła sobie wygraną.

Atletico Madryt - Valencia 3:2 (0:2)

0:1- Musah 25', 0:2 - Duro 44', 1:2 Cunha 64', 2:2 Correa 90+1', 3:2 Hermoso 90+3'