Niesamowity gest Lewandowskiego. Nagranie obiegło Arabię Saudyjską

Gol, dwie asysty i pokazanie w wielu momentach, że do magicznej Barcelony, w której kibice są przyzwyczajeni do pokazu techniki, przyszedł piłkarz też potrafiący olśnić trybuny - tak było podczas spotkania o Puchar Gampera.

Robert Lewandowski poprowadził kataloński klub do efektownego zwycięstwa 6-0 nad meksykańskim zespołem Pumas UNAM. Poza pierwszym drużynowym trofeum w nowym zespole, "Lewy" zgarnął też premierową nagrodę indywidualną - statuetkę dla najbardziej wartościowego piłkarza (MVP).

Robert Lewandowski i Ansu Fati. Ten gest już niesie się po świecie

Choćby w tym spotkaniu widać było, że Lewandowski stara się jak najszybciej zbudować dobre relacje z nowymi kolegami z drużyny.

W tym spotkaniu na uwagę zasługiwała zwłaszcza współpraca z Pedrim, który otrzymał od Polaka dwa wspaniałe podania. A później 19-letni Hiszpan tonął w serdecznych objęciach sporo starszego, niespełna 34-letniego snajpera. Zresztą to właśnie Pedri błysnął asystą, po której "Lewy" już w 3. minucie zdobył premierową bramkę, strzałem z bardzo ostrego kąta.

Jednak nie tylko z Pedrim mocno zbliżył się polski snajper. Inny 19-letni supertalent, Ansu Fati, również przekonał się o tym, jaką rolę w zespole - poza strzelaniem goli - zamierza odgrywać Lewandowski.

Widać to na nagraniu z tunelu prowadzącego na murawę przed drugą połową meczu z Pumas Unam. W pewnej chwili do stojącego tyłem Fatiego, który meldował się na placu gry właśnie po przerwie, podszedł Polak. Lewandowski złapał młodziutkiego napastnika za barki, ten odwrócił się i coś powiedział do Polaka. Po chwili "Lewy" jeszcze bardziej go objął za klatkę piersiową i obaj wymienili się serdecznymi uśmiechami.

Nagranie rozstało rozpowszechnione na twitterowym koncie oficjalnego stowarzyszenia fanów Barcelony w Królestwie Arabii Saudyjskiej, które obserwowane jest przez ponad 820 tysięcy użytkowników.

- Piękne ujęcie między profesorem a studentem. Lewandowski będzie bezpośrednią przyczyną rozwoju Fatiego - oto przykład jednego z wielu komentarzy, które w tym tonie pojawiły się pod materiałem.