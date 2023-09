Niesamowita seria FC Barcelona. Trwa już ponad dwie dekady

W XXI wieku Sevilla wyspecjalizowała się w wygrywaniu Pucharu UEFA i jego późniejszej wersji , czyli Ligi Europy , zdarzało się jej również kończyć sezon La Liga na trzeciej pozycji. Udanych lat zatem nie brakowało, ale mimo to nawet w tych najlepszych klub z Sewilli jednego dokonać nie może - chodzi o wyjazdową wygraną z Barceloną . Katalończycy u siebie w najgorszym razie remisują, a najczęściej z Sevillą wygrywają - i tak też było w piątek. Niemoc "Sevillistas" trwa już 21 lat !

Po zakończeniu ery Lionela Messiego piłkarze Sevilli wierzyli, że w bieżącym roku nareszcie przyjdzie ten czas. Po raz kolejny zderzyli się jednak z rzeczywistością. Każda porażka boli, ale co roku boli bardziej. To już 21 lat bez wygranej - zbyt dużo

Zadecydowała bramka samobójcza

Przez znaczną część meczu wydawało się, że Sevilla może mieć przynajmniej szansę na odniesienie zwycięstwa. Aż do 76. minuty na tablicy wyników utrzymywało się 0:0, co pozwalało gościom mieć nadzieję, że uda się im rozegrać jedną akcję, która da upragniony sukces. Piłkę do siatki skierował rzeczywiście zawodnik Sevilli, Sergio Ramos, jednak jego gol był golem samobójczym. W tym momencie było już niemal pewne, że zła seria trwająca od dwóch dekad będzie przedłużona. I rzeczywiście tak właśnie się stało.