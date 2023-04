Niesamowita scena w szatni Realu po El Clasico. Długo nikt nie reagował

Jeśli ktoś liczył, że mimo regresu formy bohaterem środowego wieczoru okaże się Robert Lewandowski , to przeżył srogi zawód. Polak zaliczył fatalny występ i zderzył się z lawiną krytycznych ocen. Nie zrobił nic, co mogłoby zapobiec domowej klęsce "Dumy Katalonii" .

Kwestia mistrzostwa Hiszpanii w teorii pozostaje otwarta. A dyskusje na ten temat podsyca znakomita dyspozycja Karima Benzemy. Tym razem to on okazał się pierwszoplanową postacią meczu. Brał udział we wszystkich akcjach bramkowych - sam wpisał się na listę strzelców trzykrotnie i dołożył do tego asystę .