Nieprawdopodobne sceny w hicie La Liga. Koszmarne błędy i katastrofa Barcelony

Mocno osłabiona kadrowo FC Barcelona przystąpiła w sobotę do rywalizacji z Villarrealem. Podczas ostatniego meczu pucharowego z kontuzją wypadł z kadry Alejandro Balde. Lewy obrońca będzie musiał przejść operację, a to oznacza dla niego koniec sezonu. Do tego dolegliwości mięśniowe zgłosił Sergi Roberto, którego także zabrakło w sobotę. Xavi zaskoczył posyłając w wyjściowym składzie Oriola Romeu, zostawiając przy tym Pedriego na ławce.