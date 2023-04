Nieoczekiwana decyzja Xaviego. Jak przyjmą to piłkarze Barcelony?

Już w najbliższą niedzielę FC Barcelona powalczy o kolejne punkty w Primera Division - tym razem jej przeciwnikiem będzie ekipa Getafe, mająca swoją siedzibę na przedmieściach Madrytu. Co ciekawe trener Xavi Hernandez postanowił, że drużyna "Blaugrany" do stolicy uda się... pociągiem, a nie jak zazwyczaj samolotem. Piłkarzy czeka więc trochę dłuższa podróż, ale trener chce dać dobry przykład. "To kwestia środowiska" - mówił.