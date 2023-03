Przy wyborze najlepszego piłkarza, bramkarza i trenera roku na gali FIFA The Best absolutnym priorytetem były mistrzostwa świata w Katarze. Tam najlepsi byli Argentyńczycy. Całkowicie przyćmiło to zeszłorocznych laureatów Champions League i zdobywców tytułu mistrza Hiszpanii, czyli Real Madryt.