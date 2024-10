Niedawno grał z Polską, teraz może pobić rekord. Niesamowity wyczyn blisko

To o cztery dni więcej niż dotychczasowy rekordzista - Węgier Ferenc Puskas , który w dniu swojego ostatniego meczu w barwach "Królewskich" 8 maja 1966 roku miał 39 lat i 36 dni. Puskas jest też najstarszym w historii zdobywcą gola dla Realu - miał 39 lat i 15 dni, więc i w tym wypadku chorwacki pomocnik może przejść do historii.

Modrić występuje w klubie ze stolicy Hiszpanii od 12 lat. Trafił tam z Tottenhamu Hotspur za 35 milionów euro. I to były jedne z najlepiej wydanych pieniędzy przez "Królewskich" .

La Liga. Luka Modrić wywalczył z Realem aż 26 tytułów

"Nie wiedziałem o tym jubileuszu, ale chyba o to w tym wszystkim chodzi, żeby 'zebrać' jak największą liczbę meczów. Czekam na 300. spotkanie w La Liga , zobaczymy, czy to się wydarzy" - skomentował włoski szkoleniowiec.

La Liga. Najpierw Celta, a potem Barcelona

Broniący tytuł "Królewscy" są niepokonani w La Liga od ponad roku . Ostatnią porażkę ponieśli 24 września 2023 z Atletico Madryt (1-3). W kolejnych 41 spotkaniach za każdym razem zdobyli co najmniej punkt.

Już za tydzień dojdzie do pierwszego El Clasico w tym sezonie. W sobotę 26 października "Królewscy" podejmą Dumę Katalonii", a jeśli nic się nie zmieni, to będzie to pojedynek o pierwsze miejsce na tym etapie rozgrywek.