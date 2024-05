Po niedzielnej 37. kolejce hiszpańskiej LaLiga EA Sports znamy już wszystkie rozstrzygnięcia w tabeli. O mistrzostwie Realu Madryt było wiadomo już od dwóch tygodni, a to, że w Lidze Mistrzów dołączy do nich Barcelona, Girona i Atletico Madryt, wyjaśniło się matematycznie po 36. serii gier. W Lidze Europy zagrają dwie drużyny z Baskonii - Athletic i Real Sociedad, a w eliminacjach Ligi Konferencji wystąpi Betis. Z Primera Division spadną Cadiz, Mallorca i Almeria.

W 38. kolejce LaLiga nie będzie stawki zespołowej. Wszystko już jasne

Jak podał na platformie X znany statystyk Pedro Martin, dopiero trzeci raz od powstania ligi w 1929 roku mamy do czynienia z sytuacją, w której w ostatniej kolejce żadne ze spotkań nie ma wielkiej stawki. Poprzednio miało to miejsce w sezonie 1930/31 (wtedy nie było jeszcze europejskich pucharów) i stosunkowo niedawno, w kampanii 2017/18. Oczywiście mogą zajść pojedyncze zmiany w końcowych pozycjach (na lokatach 9-17), ale to, co najważniejsze, już zostało przez zespoły wygrane bądź przegrane.