Ku zaskoczeniu kibiców w ostatnich tygodniach rozpędzoną Gironę zatrzymać udało się ostatniej w tabeli Almerii. Mimo wpadki, za jaką postrzegać należało bezbramkowy remis dziennikarze byli przekonani, że to podopieczni Michela wyjdą zwycięsko z niedzielnej rywalizacji z Sevillą . Klub z Andaluzji toczy mnóstwo problemów, a trenerzy są zmieniani średnio co kilka miesięcy.

To Sevilla jednak wyszła w niedzielę na prowadzenie i to już w 10. minucie. Przyjezdni przeprowadzili świetną akcję zespołową, po której do siatki trafił Isaac Romero. Wychowanek dopiero stawia pierwsze kroki w pierwszej drużynie i już w swoim trzecim spotkaniu dla Sevilli zanotował pierwsze trafienie ligowe. Kilka dni wcześniej strzelił dwa gole Getafe w Pucharze Króla.