FC Barcelona zyska nie tylko Szczęsnego. Wielki powrót po ponad pięciu miesiącach

Wiele wskazuje na to, że oprócz transferu Szczęsnego w poniedziałek FC Barcelona zyska kolejne ważne wzmocnienie. Xavi Campos poinformował, że po wielu miesiącach wreszcie zielone światło do gry otrzyma Frenkie de Jong. Byłoby to niewątpliwie wielkie ułatwienie dla Hansiego Flicka. To właśnie linia pomocy była dotknięta największymi brakami kadrowymi.