Nie tylko "Lewy". Kolejny Polak ma trafić do Hiszpanii i zagrać w Lidze Mistrzów

Z perspektywy polskiego kibica to byłby jeden z najciekawszych transferów letniego okienka. Oto w wąskim kręgu zainteresowań hiszpańskiej Girony znalazł się Sebastian Walukiewicz. Jeśli reprezentant Polski przeniesie się do ekipy z północno-wschodniej Hiszpanii, w przyszłym sezonie - wszystko na to wskazuje - stanie przed szansą gry w fazie grupowej Ligi Mistrzów. Wcześniej liczy na występ w finałach Euro 2024.